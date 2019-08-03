В Свердловской области более 1,5 тысяч жительниц отдаленных поселков пройдут маммографию

14:08 | 5.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Свердловской области с 5 по 30 августа в ходе плановых выездов медики Краснотурьинской городской больницы проведут маммографическое обследование жителей отдаленных поселков: Восточного, Гари, Сосьвы, Красноглинного, Красноярска, Ларькова и села Кошай.



Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков сообщает, что выездные диагностические исследования, когда есть возможность привезти оборудование в малонаселенные и труднодоступные районы области, появились благодаря активному развитию материально-технической базы медицинских организаций в рамках мероприятий, входящих в национальный проект «Здравоохранение» и региональные проекты.



Отметим, что с помощью маммографии можно выявить опухоли на ранних стадиях, даже те, которые не удается обнаружить врачу при пальпации. Женщинам в возрасте от 35 лет исследование проводят один раз в два года. После 50 лет рекомендуется проходить маммографию ежегодно.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»