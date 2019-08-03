Новости дня
13:31 | 5.08.2019
Фото: yandex.ru/images
В Свердловской области стали известны планы строительства новых школ
Самые серьезные проекты будут реализованы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Невьянске, Ревде и Верхней Пышме. Некоторые и школ будут сданы уже в этом году.
В новом учебном году свои двери перед учениками откроет обновленная школа №1 на ВИЗ-бульваре в Екатеринбурге. А в Муринских прудах в Нижнем Тагиле будет сдано МОУ СОШ на 1200 учащихся. В Верхней Пышме пройдет капитальная реконструкция школ №1 и №3.
В 2019 году планируется завершить работы на семи школьных объектах. На эти цели из бюджета выделено 5,6 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда из федерального бюджета, около 3,4 миллиардов из бюджета региона, остальные деньги из местных бюджетов.
На 2020 год предполагается сдать в эксплуатацию сразу 10 школ. В их числе большие школы в Каменске-Уральском и Невьянске. Оба объекта строятся в рамках реализации национального проекта «Образование».
Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»
Сегодня
14:08 | 5.08.2019
В Свердловской области более 1,5 тысяч жительниц отдаленных поселков пройдут маммографию
13:31 | 5.08.2019
В Свердловской области стали известны планы строительства новых школ
12:57 | 5.08.2019
Подарок для новорождённых в Пермском крае дополнят
12:57 | 5.08.2019
Генконсул США покидает свой пост в Екатеринбурге
12:24 | 5.08.2019
«Был вооружен предметом, похожим на пистолет»: в Екатеринбурге на отделение «Почты России» совершен налет
11:49 | 5.08.2019
В Кургане по вине водителя легковушки погиб 25-летний мотоциклист
11:46 | 5.08.2019
В Нижнем Тагиле «похоронили» мост через городской пруд
11:11 | 5.08.2019
«Рядом со школой № 41 ходить небезопасно»: в Екатеринбурге снесут школу на улице Котельникова
11:10 | 5.08.2019
Шумков: «У Катайского насосного завода ситуация непростая»
10:41 | 5.08.2019
В Нижнем Тагиле сбили женщину, переходившую дорогу по «зебре»
09:40 | 5.08.2019
В группе было восемь человек: в Нижнем Тагиле из детсада на машине-каталке сбежал ребенок
09:18 | 5.08.2019
Не убирайте зонтики: делимся прогнозом погоды в Свердловской области на ближайшие три дня
17:05 | 4.08.2019
Смертельная авария в Екатеринбурге попала на видео
15:54 | 4.08.2019
В Каменске-Уральском загорелась квартира в жилом доме
13:20 | 4.08.2019
Поиски пропавших на реке Лозьва в Свердловской области продолжаются. Результатов нет
13:06 | 4.08.2019
В России вступил в силу новый закон страхования жилья от ЧС
10:40 | 4.08.2019
Двое погибли, трое в больнице: жуткое ДТП в центре Екатеринбурга
09:34 | 4.08.2019
На Урале насмерть сбили мужчину
09:05 | 4.08.2019
Хотели выпендриться, да не вышло: в Екатеринбурге подростки на машине родителей устроили массовое ДТП
17:52 | 3.08.2019
Пропавшего в Екатеринбурге дедушку нашли мёртвым в лесопарке
15:09 | 3.08.2019
«Каждый имеет право быть избранным»: в Екатеринбурге начался пикет в поддержку кандидатов в Мосгордуму
14:02 | 3.08.2019
Умер вице-спикер Свердловского Заксобрания Анатолий Сухов
11:55 | 3.08.2019
Третьи сутки продолжается операция по поиску мужчины и ребёнка лодки на севере Свердловской области