В Свердловской области стали известны планы строительства новых школ

13:31 | 5.08.2019

Фото: yandex.ru/images

В Свердловской области до 2022 года планируется открыть 24 новые школы или реконструировать старые.



Самые серьезные проекты будут реализованы в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Невьянске, Ревде и Верхней Пышме. Некоторые и школ будут сданы уже в этом году.



В новом учебном году свои двери перед учениками откроет обновленная школа №1 на ВИЗ-бульваре в Екатеринбурге. А в Муринских прудах в Нижнем Тагиле будет сдано МОУ СОШ на 1200 учащихся. В Верхней Пышме пройдет капитальная реконструкция школ №1 и №3.



В 2019 году планируется завершить работы на семи школьных объектах. На эти цели из бюджета выделено 5,6 миллиарда рублей. Более 1 миллиарда из федерального бюджета, около 3,4 миллиардов из бюджета региона, остальные деньги из местных бюджетов.



На 2020 год предполагается сдать в эксплуатацию сразу 10 школ. В их числе большие школы в Каменске-Уральском и Невьянске. Оба объекта строятся в рамках реализации национального проекта «Образование».

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»