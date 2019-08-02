В России вступил в силу новый закон страхования жилья от ЧС

13:06 | 4.08.2019

Фото: dela.ru

Сегодня, 4 августа, в России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Закон позволяет гражданам гарантировать полную компенсацию ущерба при утере жилья в случае ЧС или при техногенной катастрофе.



Вступивший в силу закон носит рамочный характер и предполагает, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных особенностей. Однако, регионы могут отказаться от разработки подобных программ, а страховые компании имеют право не включаться в них. Закон предусматривает добровольность страхования. Собственники жилья могут по своему усмотрению заключать договоры страхования или отказаться от них. При этом концепция закона обеспечивает застрахованных владельцев более полным возмещением ущерба от чрезвычайных ситуаций. В число рисков, от которых защищает закон, входят не только природные аномалии, но риски техногенного характера.



Предполагается, что стоимость базового полиса страхования от ЧС составит порядка 300 рублей в год для владельца имущества, а выплаты страховщиков в случае ЧС и полного разрушения жилья составят сумму в диапазоне 300-500 тыс. рублей. Суммы сверх этого ценового коридора покрываются из бюджета. Ожидается, что в случае принятия регионом программы платежи за страхование будут включаться в квитанции ЖКУ и жильцы смогут решить, оплачивать страховку или нет.



Однако стоит отметить, что по состоянию на 2 августа, два документа из шести, необходимых для начала работы регионов, не были готовы. «Методика определения размера ущерба» и «Методика разработки региональных программ» всё ещё находятся в разработке.

На сегодняшний день в качестве «пилотных» регионов определены 14 субъектов РФ, среди них: город Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.



Отметим, что это первый вид страхования в России, в котором предпринята попытка соединить возможности по урегулированию имущественного ущерба за счет средств бюджета и страховой выплаты.



Хотя, аналогичная программа уже более двух десятков лет успешно действует в Москве. Москвичи, имеют возможность оплачивать страховые взносы вместе с жилищно-коммунальными услугами. Поставив галочку рядом с соответствующим пунктом, потребитель доплачивает к основной сумме платежа за услуги ЖКХ сумму страховки. Страховка начинает действовать со следующего за платежом месяца и действует только один месяц. Поставив галочку в следующем месяце, плательщик продлевает срок действия страховки. При этом в Москве районы города закреплены за конкретными страховщиками. Казалось бы – монополия и нет конкуренции. Но нет, нет демпинга и занижения цен страховыми компаниями, а сумма закреплена и, в среднем составляет 92 рубля в месяц.



Что даст принятие закона и запуск программы жителям России?



Для примера возьмём Иркутскую область, в которой в конце июня произошло наводнение. Напомним, что за время паводка там погибли 25 человек, было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. На сегодняшний день, по данным союза страховщиков, в качестве компенсаций жителям Иркутской области выделено: из федерального бюджета – 662 миллиона рублей, из областного - 318 миллионов. Итого 980 миллионов рублей.



По расчётам того же союза страховщиков России, если бы в регионе действовала программа страхования жилья от ЧС, предусмотренная новым законом, то жители Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения, могли бы получить не менее 3 миллиардов рублей страхового возмещения.



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