Третьи сутки продолжается операция по поиску мужчины и ребёнка лодки на севере Свердловской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, пресс-служба уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Поиск мужчины и ребёнка из перевернувшейся на реке Лозьва лодки вчера, 2 августа, результатов не дал. В районе поисковой операции сохраняется дождливая погода, что способствует увеличению уровня воды в реке, а соответственно крайне затрудняет поиск пропавших людей. Только за минувшие двое суток уровень воды поднялся на 38 см.Сегодня поисковые группы вновь вышли на воду. В настоящий момент в поисках задействованы 13 единиц техники и 44 человека, среди них: спасатели, представители следственного комитета, полиции, администрации города Ивделя. Активное участие принимают и жители посёлков Ушма и Вижай, они вместе со спасателями обследуют реку на плавсредствах.Напомним, трагедия произошла на реке Лозьва на севере Свердловской области. Пять человек — лодочник, женщина и ее трое детей вышли на лодке по реке из посёлка Вижай, но в назначенное время в финальной точке маршрута — поселке Ушма, не появились.Стоит отметить, что расстояние между населёнными пунктами по реке составляет 70 километров, а поездка на лодке не была прогулочной, женщина с детьми возвращалась из больницы домой, другого варианта попасть из одного населённого пункта в другой – нет.«Это была необходимость. Их дом в селе Тресколье находится в 150 километрах от ближайшего магазина, из них 50 километров — по реке... Они не катались на лодке, а возвращались домой, да еще после больницы, насколько я знаю. То есть даже не после магазина, а после больницы, — рассказал порталу E1.RU знакомый семьи, из которой были женщина и дети.Сообщение о пропавших людях поступило в МЧС в 02:00 ночи 1 августа. Сразу после этого была начата поисковая операция. Утром в 17 километрах от поселка Ушма, куда и следовали пропавшие, была найдена лодка, но людей рядом с ней обнаружено не было. Чуть позже, в 11:00, ниже по течению реки были найдены без признаков жизни тела женщины и двоих детей.Поиски мужчины – лодочника и ещё одного ребёнка продолжаются.Чтобы было понятно, где проходит поиск людей, и какую территорию приходится обследовать поисковым группам, мы размещаем несколько фотографий с места событий.