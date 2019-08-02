Новости дня
11:55 | 3.08.2019
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Третьи сутки продолжается операция по поиску мужчины и ребёнка лодки на севере Свердловской области
Сегодня поисковые группы вновь вышли на воду. В настоящий момент в поисках задействованы 13 единиц техники и 44 человека, среди них: спасатели, представители следственного комитета, полиции, администрации города Ивделя. Активное участие принимают и жители посёлков Ушма и Вижай, они вместе со спасателями обследуют реку на плавсредствах.
Напомним, трагедия произошла на реке Лозьва на севере Свердловской области. Пять человек — лодочник, женщина и ее трое детей вышли на лодке по реке из посёлка Вижай, но в назначенное время в финальной точке маршрута — поселке Ушма, не появились.
Стоит отметить, что расстояние между населёнными пунктами по реке составляет 70 километров, а поездка на лодке не была прогулочной, женщина с детьми возвращалась из больницы домой, другого варианта попасть из одного населённого пункта в другой – нет.
«Это была необходимость. Их дом в селе Тресколье находится в 150 километрах от ближайшего магазина, из них 50 километров — по реке... Они не катались на лодке, а возвращались домой, да еще после больницы, насколько я знаю. То есть даже не после магазина, а после больницы, — рассказал порталу E1.RU знакомый семьи, из которой были женщина и дети.
Сообщение о пропавших людях поступило в МЧС в 02:00 ночи 1 августа. Сразу после этого была начата поисковая операция. Утром в 17 километрах от поселка Ушма, куда и следовали пропавшие, была найдена лодка, но людей рядом с ней обнаружено не было. Чуть позже, в 11:00, ниже по течению реки были найдены без признаков жизни тела женщины и двоих детей.
Поиски мужчины – лодочника и ещё одного ребёнка продолжаются.
Чтобы было понятно, где проходит поиск людей, и какую территорию приходится обследовать поисковым группам, мы размещаем несколько фотографий с места событий.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
15:09 | 3.08.2019
«Каждый имеет право быть избранным»: в Екатеринбурге начался пикет в поддержку кандидатов в Мосгордуму
14:02 | 3.08.2019
Умер вице-спикер Свердловского Заксобрания Анатолий Сухов
11:55 | 3.08.2019
Третьи сутки продолжается операция по поиску мужчины и ребёнка лодки на севере Свердловской области
09:04 | 3.08.2019
В Екатеринбурге столкнулись трамвай и легковушка
08:40 | 3.08.2019
Помочь может каждый: на Урале пропал мужчина
19:40 | 2.08.2019
Полицейские из Краснотурьинска помогли бабушке выбраться из тайги
18:57 | 2.08.2019
В Екатеринбурге на базе детского сада открылась ресурсная комната для детей с инвалидностью
18:57 | 2.08.2019
Свердловчанин получил счёт за коммуналку в размере 127 тысяч рублей
17:30 | 2.08.2019
Загорелся прямо на ходу: в центре Екатеринбурга вспыхнул автомобиль
17:03 | 2.08.2019
В Зауралье столкнулись Lada Priora и Acura MDX: два человека погибли, один попал в больницу
16:15 | 2.08.2019
В Алапаевске ищут пропавшего мужчину
15:55 | 2.08.2019
В Полевском после капремонта треснул дом. Возбуждено уголовное дело
14:54 | 2.08.2019
В Курганской области синоптики продлили штормовое предупреждение
14:27 | 2.08.2019
В Екатеринбурге пройдет первое заседание дела об аварии на Фурманова
13:52 | 2.08.2019
В Свердловской области ищут пропавшего мужчину
13:22 | 2.08.2019
Пострадавший в ДТП с автобусом №85 скончался в больнице
11:38 | 2.08.2019
Стали известны подробности обнаружения подпольного цеха по производству алкоголя в Екатеринбурге
11:25 | 2.08.2019
Мошенники от имени первого вице-губернатора Зауралья собирают у предприятий пожертвования
10:30 | 2.08.2019
МегаФон ускорил сеть 4G в Екатеринбурге и пригороде