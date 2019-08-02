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09:04 | 3.08.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге столкнулись трамвай и легковушка
По предварительным данным, водитель легковушки не пропустил общественный транспорт, из-за чего и произошло столкновение. О пострадавших не сообщается.
Напомним, движение трамваев в городе изменено. До 7 августа из-за очередного ремонта закрыто движение по улице Куйбышева от остановки «Цирк» до «Дома художника».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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