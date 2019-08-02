Помочь может каждый: на Урале пропал мужчина

08:40 | 3.08.2019

Фото: Поисковый отряд «ABRIS»

В Свердловской области в селе Новоалексеевское пропал 44-летний Елатов Владимир Ильич. Местонахождение мужчины неизвестно уже неделю. Может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 165 см, глаза зелёные, волосы тёмные. В день исчезновения был одет в синий рабочий комбинезон, чёрные кроссовки, серую бейсболку. При себе имел чёрно-серый кнопочный телефон.



Если вы видели Елатова Владимира Ильича, владеете информацией Лего примерном местонахождении или хотите принять участие в поисках – сообщите об этом руководителю поискового отряда «ABRIS» Андрею по номеру телефона +7(961)-767-17-49.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»