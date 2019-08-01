Полицейские из Краснотурьинска помогли бабушке выбраться из тайги

19:40 | 2.08.2019

Фото: В.Н. Горелых

Сотрудники отдела полиции №32 Краснотурьинска помогли местной жительнице 1958 года рождения выбраться из тайги. 31 июля пожилая женщина отправилась в лес за грибами и ягодами и заблудилась.



В поисках бабушки приняли участие представители патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, сыщики уголовного розыска и спецтехника, а также специалисты МЧС, пожарных частей и волонтёры.



«Поисковым мероприятиям способствовало и то, что у женщины работал мобильный телефон, полицейские имели возможность общаться с ней, получая необходимые координаты и успокаивая о скорой встрече. В 20:30 операция по спасению человека завершилась успешно. Уставшую и напуганную бабушку волонтеры и участковый уполномоченный лейтенант полиции Антон Фомин сопроводили до машины, чтобы доставить по месту жительства. Сотрудники МВД и добровольцы услышали в свой адрес теплые слова благодарности за оперативно оказанную помощь. Валентина Алексеевна поблагодарила всех, кто откликнулся на беду и принял участие в ее розыске. Она обещала хорошенько подумать, стоит ли в таком возрасте рисковать, отправляясь в тайгу в одиночку. Восемь лет она это делала без проблем и с большим удовольствием. Кстати, те самые дары природы в виде черники, подосиновиков, подберезовиков, маслят, рыжиков и других съедобных грибов, которые она успела насобирать и ради которых отправилась в поход, женщина от страха не бросила. Как она мне сообщила в телефонном разговоре, дома из них приготовила всевозможные вкусняшки. Из ягод сварила ароматное варенье, а из грибов - много деревенских блюд. Словом, зимой ей будет о чем погутарить с соседками под чашку чая или чего-нибудь покрепче, вспоминая свое летнее «приключение»,- прокомментировал историю со счастливым концом руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Горелых.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»