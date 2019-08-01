Новости дня
19:40 | 2.08.2019
Фото: В.Н. Горелых
Полицейские из Краснотурьинска помогли бабушке выбраться из тайги
В поисках бабушки приняли участие представители патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, сыщики уголовного розыска и спецтехника, а также специалисты МЧС, пожарных частей и волонтёры.
«Поисковым мероприятиям способствовало и то, что у женщины работал мобильный телефон, полицейские имели возможность общаться с ней, получая необходимые координаты и успокаивая о скорой встрече. В 20:30 операция по спасению человека завершилась успешно. Уставшую и напуганную бабушку волонтеры и участковый уполномоченный лейтенант полиции Антон Фомин сопроводили до машины, чтобы доставить по месту жительства. Сотрудники МВД и добровольцы услышали в свой адрес теплые слова благодарности за оперативно оказанную помощь. Валентина Алексеевна поблагодарила всех, кто откликнулся на беду и принял участие в ее розыске. Она обещала хорошенько подумать, стоит ли в таком возрасте рисковать, отправляясь в тайгу в одиночку. Восемь лет она это делала без проблем и с большим удовольствием. Кстати, те самые дары природы в виде черники, подосиновиков, подберезовиков, маслят, рыжиков и других съедобных грибов, которые она успела насобирать и ради которых отправилась в поход, женщина от страха не бросила. Как она мне сообщила в телефонном разговоре, дома из них приготовила всевозможные вкусняшки. Из ягод сварила ароматное варенье, а из грибов - много деревенских блюд. Словом, зимой ей будет о чем погутарить с соседками под чашку чая или чего-нибудь покрепче, вспоминая свое летнее «приключение»,- прокомментировал историю со счастливым концом руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Горелых.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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