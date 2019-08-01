В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего мужчину

18:29 | 1.08.2019

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Артемовском полиция разыскивает без вести пропавшего Воропаева Олега Юрьевича, который уехал из дома 17 июля и до сих пор не вернулся.



Уточняется, что мужчина уехал из дома на сине-зеленом автомобиле ВАЗ-21213, номер которого У851СО/96.



Рост мужчины – 172 см, у него плотное телосложение, овальное лицо, короткие волосы с залысиной, дугообразные брови и тонкие губы. В день ухода свердловчанин был одет в чёрные брюки, серо-зелёную футболку и безрукавку и чёрные туфли. Отмечается, что у него есть татуировки в виде силуэта женщины надписью «ТОМИК», и голубя. Кроме того, у пропавшего можно заметить шрам от ожога, аппендицита.



Полицейские просят сообщать любую информацию о местонахождении Воропаева по телефону отдела полиции Артемовского: (34363)2-12-02.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»