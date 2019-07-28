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09:37 | 1.08.2019
Фото: ЕТВ
В серовском Филькино затопило мост, построенный местными жителями
Напомним, жители Филькино добивались строительства нового моста год, но когда им надоело ждать, они сами построили переправу через реку Какву. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, поскольку переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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