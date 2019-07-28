В серовском Филькино затопило мост, построенный местными жителями

09:37 | 1.08.2019

Фото: ЕТВ

Мост в Филькино, построенный руками жителей, затопило из-за открытия шлюзов дамбы. Местные жители сообщают, что теперь пройти по нему можно только в резиновых сапогах. Также население Филькино обеспокоено работами по строительству капитального моста, которые ведет администрация. По их словам, от них мост может пострадать сильнее, чем от воды.



Напомним, жители Филькино добивались строительства нового моста год, но когда им надоело ждать, они сами построили переправу через реку Какву. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, поскольку переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»