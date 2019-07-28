В Свердловской области подросток угнал автомобиль

20:48 | 31.07.2019

Фото: официальный сайт Госавтоинспекции

В селе Криулино подросток с парковки дома угнал автомобиль «Фольксваген», об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.



Хозяин иномарки припарковал автомобиль возле дома вечером, а утром на месте его не оказалось. Потерпевший доложил об этом в полицию. Вскоре сотрудники ГИБДД обнаружили машину на окраине деревни Тавра, на стоянке кафе, автомобиль был поврежден. Во время осмотра автомобиля сотрудниками полиции к машине подъехал молодой человек с автомобильным аккумулятором. Позже выяснилось, что «Фольксваген» угнал именно он.



Молодым человеком оказался подросток 2003 года рождения, обучающийся в школе-интернате. Машину он решил взять, чтобы доехать домой, после того как навестил сестёр в Красноуфимске. Автомобиль подростку удалось угнать беспрепятственно, так как машина не была поставлена на сигнализацию, а в салоне лежал дубликат ключей от замка зажигания.



По факту угона возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»