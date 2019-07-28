В Екатеринбург на Всемирный день городов приедут 25 тысяч участников

20:23 | 31.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На Всемирном дне городов в Екатеринбурге соберутся 25 тысяч, об этом сообщила исполнительный директор ООН-Хабитат Маймунах Мохд Шариф.



В Екатеринбург также приедет мэр Москвы Сергей Собянин.



На мероприятии, которое пройдёт в уральской столице с 29 октября по 1 ноября, будут обсуждать проблемы экологии, устойчивого развития и процветания городов будущего. На заседаниях участники смогут услышать представителей России, США, Великобритании, Китая, Таиланда, Японии, Германии, Италии, Нидерландов, Индии и Франции.



Следует отметить, что Екатеринбург станет первым городом России, где проведут Всемирный день городов. Он будет проходить параллельно с форумом высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»