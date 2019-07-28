«Могут попасть в машины»: жители Сысерти требуют лишить детей игры в футбол

16:24 | 31.07.2019

Фото: school192.spb.ru

В одном из домов микрорайона Каменный цветок, находящегося в Сысерти, жильцы пожаловались на то, что дети играют в футбол во дворе. После этого футбольные ворота, которые три года стояли во дворе и радовали местных мальчишек, вывезли.



По словам директора УК «Каменный цветок» Владимира Ковальчука, он получил жалобу от жителей одного из корпусов, что дети, играющие в футбол, мешают им криками, а также могут попасть мячом в припаркованные рядом машины. После этого ему пришлось предпринять меры по ликвидации площадки.



Ковальчук рассказал следующее: «Я не могу не реагировать на жалобу. Мне самому очень жаль эту площадку. Раньше мы проводили на ней турниры, в нее вложено много моих собственных сил и средств. Те самые ворота я покупал на свои деньги, потратил на них 30 тысяч рублей».



Стоит отметить, что в эту площадку вложили деньги и сами дети, которые смогли собрать на обустройство около 15 тысяч рублей.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»