В Екатеринбурге задержали мужчину, расчленившего своего приятеля

15:55 | 31.07.2019

Фото: tksmi.ru

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который убил и расчленил своего приятеля, а после разбросал его останки по парку на Уралмаше.



Собака нашла отрубленные руки в парке Победы в апреле этого года. Хозяин животного обратился в полицию, которая не давала никаких комментариев до окончания следствия.



Выяснилось, что следователи недавно задержали преступника, но по подозрению в изнасиловании женщины.



Тем не менее, выяснилось, что подозреваемый в тот вечер, когда было совершено убийство, выпивал с двумя друзьями. В результате конфликта мужчина взял нож и зарезал своего собеседника, затем расчленил его тело в ванной и разбросал части трупа в парке Победы.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»