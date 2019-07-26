На вокзале в Екатеринбурге оборудуют комнату матери и ребёнка

19:05 | 29.07.2019

Фото: obltv.ru

Суд обязал ОАО «РЖД» оборудовать на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге комнату матери и ребёнка, об этом сообщили в Свердловской транспортной прокуратуре.



По мнению сотрудников транспортной прокуратуры, отсутствие оборудованной комнаты ограничиввет право граждан с детьми на отдых и проведение санитарно – гигиенических процедур, создавая для них значительные неудобства. Это является нарушением федеральных законов «О защите прав потребителей», «Устав железнодорожного транспорта» и санитарных правил по организации пассажирских перевозок.



Следует отметить, что нарушения были выявлены ещё в июле прошлого года, однако с тех пор комнату матери и ребенка на вокзале так и не сделали. Поэтому Свердловская транспортная прокуратура была вынуждена обратиться в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»