В Екатеринбурге бывшего депутата выпустили из психбольницы

15:38 | 29.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге бывшего депутата свердловского заксобрания, ветерана боевых действий в Чечне Максима Ряпасова выпустили на свободу после принудительного лечения в психиатрической больнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Напомним, что экс-депутат устроил стрельбу с балкона своего коттеджа в день ВДВ в 2018 году. Он был задержан правоохранителями и отправлен судом на принудительное лечение. Ранее Ряпасов уже содержался в психиатрической больнице – в 2014 году он отправился туда за то, что покусал полицейского.



В 2010-2012 годах Максим Ряпасов представлял в свердловском заксобрании партию ЛДПР. В 2016 году он пытался избраться в региональный парламент от партии «Родина», но потерпел неудачу.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»