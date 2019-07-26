«Благоустройство быстро придет в негодность»: в Екатеринбурге в Зеленой роще изменяют пешеходные дорожки

15:22 | 29.07.2019

Фото: ural.kp.ru

В екатеринбургском парке «Зеленая роща» сужают пешеходные дорожки. Об этом сообщает в Facebook общественник Владимир Злоказов.



Владимир говорит, что в месте, где ведутся работы по благоустройству, рабочие какие-то дорожки расширяют, а другие, наоборот, сужают на треть. «Положим, на людей, как обычно плевать, но как эти дорожки в будущем будет убирать коммунальная техника? Если одним колесом трактор будет ехать по газону или по самому краю дорожки, такое благоустройство быстро придет в негодность», – заявляет общественник на своей странице в Facebook.



Владимир Злоказов вновь призвал вице-мэра Екатеринбурга по благоустройству Алексея Бубнова к обсуждению проекта реконструкции Зеленой рощи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»