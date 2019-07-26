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14:12 | 29.07.2019

В Екатеринбурге прошло заседание клуба левых организаций. Рассказываем о результатах

В Екатеринбурге 27 июля состоялось второе заседание дискуссионного клуба левых организаций.

В дискуссии приняли участие представители левых организаций города и независимые левые активисты. Экспертом, как и в прошлый раз выступил кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии УрГПУ, представитель уральской научной марксистской школы Андрей Коряковцев. В заседании клуба также приняли участие представители СМИ.

На повестке дня был вопрос о поиске объединяющего начала для всех левых сил города и области. Хоть разговор и был конструктивным, но вопрос решен не был. Депутат екатеринбургской городской думы прошлого созыва высказал мысль, что не единство платформ, а единство действий должно стать объединяющим началом левых организаций и движений.

В выступлениях спикеров звучало много разумных предложений. Например, прозвучало предложение более активно работать в социальных сетях, а также подумать над выпуском и распространением своей газеты.

Андрей Коряковцев высказал идею, что нужно разделить организацию практической деятельности и координации, создав, например, Совет или заниматься изучением, в том числе и марксизма, на площадке дискуссионного клуба.

Следующее заседание клуба было решено провести 10 августа в 14.00 по адресу пер. Банковский, 10. На данную встречу приглашаются все левые организации города и области, независимые активисты, ученые, эксперты, СМИ.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»

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