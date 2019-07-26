В Екатеринбурге прошло заседание клуба левых организаций. Рассказываем о результатах

14:12 | 29.07.2019

В Екатеринбурге 27 июля состоялось второе заседание дискуссионного клуба левых организаций.



В дискуссии приняли участие представители левых организаций города и независимые левые активисты. Экспертом, как и в прошлый раз выступил кандидат философских наук, доцент кафедры социологии и политологии УрГПУ, представитель уральской научной марксистской школы Андрей Коряковцев. В заседании клуба также приняли участие представители СМИ.



На повестке дня был вопрос о поиске объединяющего начала для всех левых сил города и области. Хоть разговор и был конструктивным, но вопрос решен не был. Депутат екатеринбургской городской думы прошлого созыва высказал мысль, что не единство платформ, а единство действий должно стать объединяющим началом левых организаций и движений.



В выступлениях спикеров звучало много разумных предложений. Например, прозвучало предложение более активно работать в социальных сетях, а также подумать над выпуском и распространением своей газеты.



Андрей Коряковцев высказал идею, что нужно разделить организацию практической деятельности и координации, создав, например, Совет или заниматься изучением, в том числе и марксизма, на площадке дискуссионного клуба.



Следующее заседание клуба было решено провести 10 августа в 14.00 по адресу пер. Банковский, 10. На данную встречу приглашаются все левые организации города и области, независимые активисты, ученые, эксперты, СМИ.

Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»