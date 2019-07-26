Новости дня
13:55 | 29.07.2019
Фото предоставлено В.Н. Горелых
В свердловском МВД подвели итоги работы в первом полугодии 2019 года: не обошлось без «разбора полетов»
Согласно отчёту, гарнизону удалось добиться снижения (на 13,2%) количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений против личности (924). На 34,2% меньше зарегистрировано разбойных нападений (100), на 7,9% сократилось число краж (372) и на 5,3% угонов автотранспорта (213). Снизилось количество преступлений, совершенных на улицах на 5,4% (6113).
Главным следственным управлением в суд направлено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, состоящего из более 20 лиц, которое занималось хищениями металла с территории НПК «Уралвагонзавод». В настоящее время дело рассматривается в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила. Обвиняемым инкриминируется организация преступного сообщества и организация в нем, несколько эпизодов по п. «а,б» ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Как ранее сообщало издание «Правда УрФО», по данным следователей полиции на заводе действовала объединенная преступная группировка, организовали которую руководители коммерческой компании по сбыту металла. Один из членов группы в свое время работал в автотранспортном цехе предприятия и смог благодаря бывшим коллегам организовать схему хищения металлопроката.
Вскрыла преступление служба безопасности завода, оперативное сопровождение расследования уголовного дела, по данным veved.ru осуществляли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.
Добавим также, что согласно отчету за полугодие, одним из проблемных вопросов является борьба с проявлениями различных форм мошенничеств. Ежесуточно в области ставится на учет от 10 до 20 преступлений данного вида. С начала года рост таких преступлений составил 44,1% (2638; 2018 – 1831).
Разумеется, на прошедшем совещании не обошлось и без так называемого детального «разбора полетов».
«Были заслушаны первые лица ряда территориальных органов, допустившие просчеты в оперативно-служебной деятельности и снижение результатов работы по защите интересов жителей. Двум руководителям решением коллегии объявлен выговор и установлен трехмесячный срок по устранению недостатков. Если за это время положение дел не изменится, последуют соответствующие меры реагирования вплоть до отстранения от занимаемых должностей», - прокомментировал итоги коллегии регионального главка МВД полковник Горелых.
© «Вечерние Ведомости»
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