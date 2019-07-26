Смола и масляные капли: в Екатеринбурге жители Академического не могут нормально пользоваться водопроводом

11:34 | 29.07.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге у жителей Академического уже несколько дней из кранов с водой течет что-то похожее на смолу, оставляя следы на посуде, одежде и коже.



Местные жители рассказывают, что вместе с водой выбегают масляные капли, которые потом плохо стираются. В управляющей компании «Академический» подтвердили, что данная проблема есть, ее пытаются устранить, но об источнике грязи сообщить не могут.



— По анализам воды видно, что значительно упало содержание тех элементов, которые отвечают за хлорирование, — рассказал гендиректор управляющей компании «Академический» Николай Смирнягин. — В воде, поступающей из открытых источников, при снижении хлорирования неприятные вещи стали проявляться. Сегодня мы заказали в частной лаборатории более широкий анализ, уже за рамками существующих нормативов, чтобы предъявить их поставщику и требовать соблюдения необходимых параметров по качеству воды.



При этом Николай Смирнягин не исключает локальных ситуаций по конкретным домам — ремонты и так далее. В этих случаях он призывает делать заявки в диспетчерские службы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»