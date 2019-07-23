В центре Екатеринбурга Наина Ельцина открыла именную «скамейку любви»

В Екатеринбурге на набережной у Театра драмы вдова первого президента Бориса Ельцина на личные средства установила свою именную «скамейку любви» с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина».Также вдова первого президента отметила, что поставить скамейку может любой желающий, у кого есть 30 тысяч рублей (именно такая сумма потребовалась Наине Ельциной на реализацию своей задумки) – для этого необходимо обратиться в Ельцин Центр.Перед открытием на скамейку накинули белую ткань и произнесли речь.