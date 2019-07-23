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Фото: Катерина Якушева
В коллективном саду в Екатеринбурге произошёл пожар
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали три единицы техники и семь человек личного состава. Огонь удалось оперативно потушить. О пострадавших не сообщается.
Напомним, вчера на Сибирском тракте горел популярный у горожан оздоровительно-банный комплекс «Чапаевские бани». Площадь пожара составила около 500 квадратных метров.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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