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15:16 | 27.07.2019

Фото: primgazeta.ru

В 2020 году в Екатеринбурге откроется новая поликлиника ЦГКБ№1

У площади Обороны в первом квартале 2020 года начнёт работать новая поликлиника ЦГКБ №1.

Как рассказал депутат Заксобрания Екатеринбурга Евгений Зяблицев на своей странице в Facebook, достроено здание больницы будет уже в конце текущего года. Зяблицев добавил, что он надеется, что сроки открытия не будут больше переноситься и в скором времени жители Октябрьского района смогут воспользоваться услугами медучреждения.

Уточним, что работы по постройке поликлиники ранее прерывались, но на данный момент здание уже практически готово к эксплуатации.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

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