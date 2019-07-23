Жители Старой Сортировки остались без горячей и холодной воды

13:16 | 26.07.2019

Фото: omchanin.livejoutnal.ru

Из-за аварии сразу несколько домов на улице Кунарской в Екатеринбурге остались без холодной воды. Отключение произошло вчера. Однако в домах нет и горячей воды: её отключили 15 июля и, по словам жителей, не включат до 30.



Жители говорят, что в справочной службе им ответили, что к устранению аварии еще не приступали. Кто будет устранять аварию, не известно, так как дом частный.



В ЕМУП «Водоканал» рассказали, что воду отключили из-за того, что в одном из домов затопило подвал:«Без холодной воды остаются пять частных домов. Сейчас туда направлена бригада, они сделают переключение и восстановят холодное водоснабжение в четырех домах. Когда владелец дома с повреждением на водоводе устранит повреждение на своей территории, ему тоже возобновят подачу», - рассказали сотрудники службы добавив, что жителям отправили автоцистерну с водой.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»