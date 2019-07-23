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20:26 | 25.07.2019
Фото: crt.gotoural.com
На ремонт Екатеринбургского Главпочтамта потратят 4,78 млн рублей
Уточняется, что подрядчик, который будет проводить работы, уже найден. Специалисты отреставрируют фасад со стороны улицы Пушкина, площадь которого составляет 800 квадратных метров. В ходе работ будет восстановлена кирпичная кладка стен и штукатурка, а также выполнен демонтаж наружных кондиционеров.
Отметим, работы начнутся после согласования с Управлением госохраны объектов культурного наследия.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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