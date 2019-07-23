На ремонт Екатеринбургского Главпочтамта потратят 4,78 млн рублей

20:26 | 25.07.2019

Фото: crt.gotoural.com

На реставрацию западного фасада Главпочтамта Почта России потратит 4,78 млн рублей, об этом сообщил Макрорегион Урал ФГУП «Почта России».



Уточняется, что подрядчик, который будет проводить работы, уже найден. Специалисты отреставрируют фасад со стороны улицы Пушкина, площадь которого составляет 800 квадратных метров. В ходе работ будет восстановлена кирпичная кладка стен и штукатурка, а также выполнен демонтаж наружных кондиционеров.



Отметим, работы начнутся после согласования с Управлением госохраны объектов культурного наследия.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»