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20:03 | 24.07.2019

Фото: ru.sputnik.kg

AIBA высоко оценила готовность Екатеринбурга к чемпионату мира по боксу

Международная ассоциация бокса высоко оценила готовность уральской столицы к проведению чемпионата мира.

Накануне в Екатеринбурге побывала инспекционная комиссия AIBA. Эксперты побывали в отелях, обсудили меню для спортсменов, а также судейство и жеребьёвку. Как сообщил исполнительный директор AIBA Том Виргитс, специалисты оценили огромный объём работы по подготовке к чемпионату, по многим пунктам эта работа уже находится в стадии завершения.

Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в уральской столице с 7 по 21 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что на соревнования прибудут около 500 спортсменов.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

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