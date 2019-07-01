AIBA высоко оценила готовность Екатеринбурга к чемпионату мира по боксу

20:03 | 24.07.2019

Фото: ru.sputnik.kg

Международная ассоциация бокса высоко оценила готовность уральской столицы к проведению чемпионата мира.



Накануне в Екатеринбурге побывала инспекционная комиссия AIBA. Эксперты побывали в отелях, обсудили меню для спортсменов, а также судейство и жеребьёвку. Как сообщил исполнительный директор AIBA Том Виргитс, специалисты оценили огромный объём работы по подготовке к чемпионату, по многим пунктам эта работа уже находится в стадии завершения.



Напомним, чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в уральской столице с 7 по 21 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Ожидается, что на соревнования прибудут около 500 спортсменов.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»