В Свердловской области прошла летняя спартакиада детских лагерей

19:14 | 24.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В детском лагере «Уральские самоцветы» состоялась ежегодная спартакиада детских загородных лагерей. Традиционное мероприятие прошло в Свердловской области уже 43-й раз.



Как рассказали в Администрации Екатеринбурга, на спартакиаду приезжал заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, чтобы пожелать юным участникам соревнований хороших летних каникул и крепкого здоровья.



В соревнованиях по футболу, стритболу и в эстафете принимали участие команды детей из 8 загородных лагерей: «Красная гвоздика», «Чайка», «Бригантина», «Уральские самоцветы», «Изумруд», «Каменный цветок», «Космос» и «Заря».



Стоит отметить, что власти Екатеринбурга в этом году намерены организовать отдых для 120 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»