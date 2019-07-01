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17:30 | 24.07.2019
В свердловский гарнизон МВД пришло пополнение
По его данным, в самое ближайшее время они пополнят ряды многих территориальных ОВД гарнизона.
«10 выпускников Уральского юридического института МВД России поступят в службу участковых уполномоченных, по 18 в органы предварительного следствия и подразделение психологической поддержки, 20 – в дознание, 14 будут бороться с беловоротничковой преступностью, еще 15 младших лейтенантов пойдут работать в сферу исполнения административного законодательства» – отметил полковник Горелых.
Фото предоставлено В.Н. Горелых
© «Вечерние Ведомости»
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