В свердловский гарнизон МВД пришло пополнение

Врио начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор юстиции Владимир Миронов провел рабочую встречу с 95 выпускниками Уральского юридического института МВД России. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.По его данным, в самое ближайшее время они пополнят ряды многих территориальных ОВД гарнизона.«10 выпускников Уральского юридического института МВД России поступят в службу участковых уполномоченных, по 18 в органы предварительного следствия и подразделение психологической поддержки, 20 – в дознание, 14 будут бороться с беловоротничковой преступностью, еще 15 младших лейтенантов пойдут работать в сферу исполнения административного законодательства» – отметил полковник Горелых.