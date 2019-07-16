Из-за плохого самочувствия водитель «ГАЗели» не справился с управлением и улетел в кювет в Екатеринбурге

20:32 | 21.07.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня вечером в Екатеринбурге на Ботанике «ГАЗель» с краской для дорожной разметки опрокинулась в кювет. Водителю стало плохо за рулём.



Мужчина со стажем вождения 10 лет ехал со стороны улицы Крестинского в сторону Амундсена, не справился с управлением и слетел с дороги. Краска, которую он вёз, от удара разлилась в кузове.



На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД, а также реанимация. После медицинского осмотра водитель «ГАЗели» отказался от госпитализации.