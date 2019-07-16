Новости дня
17:10 | 20.07.2019
Фото: Ольга Дубровина
Победитель первого сезона «Мэйкаперов» провел мастер-класс в Екатеринбурге
На своём open-talk Геворг показал мастер-класс по быстрому, лёгкому и, можно сказать, летнему макияжу.
Кроме того, Геворг ответил на вопросы зрительниц, дал полезные советы для тех, кто хочет усовершенствовать свою технику макияжа.
Напомним, Геворг является победителем первого сезона шоу «Мэйкаперы», а также бьюти-блогером. На его канал на YouTube подписано более 100 тысяч человек.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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