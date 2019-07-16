Победитель первого сезона «Мэйкаперов» провел мастер-класс в Екатеринбурге

Визажист, бьюти-инфлюенсер и блогер Геворг провел мастер-класс и открытую встречу с фанатами в Екатеринбургском «Пассаже» сегодня, 20 июля.На своём open-talk Геворг показал мастер-класс по быстрому, лёгкому и, можно сказать, летнему макияжу.Кроме того, Геворг ответил на вопросы зрительниц, дал полезные советы для тех, кто хочет усовершенствовать свою технику макияжа.Напомним, Геворг является победителем первого сезона шоу «Мэйкаперы», а также бьюти-блогером. На его канал на YouTube подписано более 100 тысяч человек.