В Малом Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 5 тысяч человек

18:33 | 16.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епахрии

В Екатеринбурге сегодня, 16 июля, в рамках «Царских дней» прошел Малый Царский крестный ход. Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, по местам, хранящим память о Царственных страстотерпцах, прошли 5 тысяч человек.



Вместе с епископом Алапаевским и Ирбитским Леонидом верующие прошли по Екатеринбургскому Пути скорби от железнодорожной станции Шарташ до Храма-Памятника на Крови. В мероприятии принимали участие как екатеринбуржцы, так и прибывшие в город на «Царские дни» паломники.



Стоит отметить, что в ночь на 17 июля состоятся главные мероприятия в рамках «Царских дней» - ночная Божественная литургия на площадке у Храма-на-Крови и Царский крестный ход в память о гибели последнего императора России Николая II и его семьи. Богослужение начнётся сегодня в 23:30, после окончания литургии, приблизительно в 02:30 верующие отправятся царским крестным ходом до Ганиной Ямы.