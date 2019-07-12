В Екатеринбурге впервые выпустили бездомных собак с чипом и биркой

14:36 | 15.07.2019

Фото: ЕТВ

В Екатеринбурге на ВИЗе, в районе острова Баран, впервые выпустили бездомных собак с чипом и биркой. По новым правилам, животных, которые находятся в пункте кратковременного содержания, не отстреливают и не усыпляют.



Теперь собакам ставят прививки, стерилизуют и вешают на ухо бирку с порядковым номером и годом отлова. Если животное не проявляют агрессии, то его выпускают в тот район, где его и поймали. В большинстве случаев это окраины города.



Двух собак уже вылечили, привили, чипировали и выпустили на улицу. Отметим, что агрессивных собак из приютов не выпускают. На улицах будут находиться только животные, которые сейчас не представляют опасности для людей.