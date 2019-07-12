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17:48 | 14.07.2019
Фото: Е1
В Екатеринбурге водителя, объехавшего пробку по рельсам, могут привлечь к ответственности
О случившемся рассказали пассажиры трамвая. Им удалось записать видео, где водитель пытался ехать ровно по рельсам, а затем съехал с них и далее двигался по траве. После такого манёвра водитель повернул на улицу Раевского.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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