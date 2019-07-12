В Екатеринбурге водителя, объехавшего пробку по рельсам, могут привлечь к ответственности

17:48 | 14.07.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге на Блюхера водитель объехал пробку по трамвайным рельсам. После проведения проверки по факту произошедшего сотрудники ГИБДД могут привлечь нарушителя к ответственности.



О случившемся рассказали пассажиры трамвая. Им удалось записать видео, где водитель пытался ехать ровно по рельсам, а затем съехал с них и далее двигался по траве. После такого манёвра водитель повернул на улицу Раевского.