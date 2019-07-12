В Екатеринбурге до 30 августа перекроют часть путепровода «Комсомольский»

15:23 | 14.07.2019

Часть путепровода «Комсомольский» в уральской столице будет перекрыт в ночь с 14 на 15 июля, об этом сообщает пресс-служба городской Администрации. Ограничение будет действовать до 30 августа.



Речь идёт о мосте соединяющем старый Сибирский тракт с развязкой возле «Калины». Движение будет ограничено по одной половине моста и будет осуществляться по другой в обе стороны.

