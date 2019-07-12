На трассе Алматы-Екатеринбург случилось ДТП, в котором погибли двое полицейских и один узбек

11:16 | 14.07.2019

Фото: 24tv.ua

В ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург погибли двое полицейских и один гражданин Республики Узбекистан. Авария произошла во время сопровождения нарушителей миграционного законодательства.



Уточняется, что на трассе перевернулся автомобиль SsangYong, в нём находились полицейские и нарушители миграционного законодательства. В результате погиб один из нарушителей и двое сотрудником Мойынкумского РОП, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



По факту произошедшего начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).