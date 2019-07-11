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15:43 | 13.07.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В выборе площадки для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге поставлена точка

Окончательно определено место для строительства Деревни Универсиады, которая в 2023 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом по итогам встречи с министром спорта РФ Павлом Колобковым, прошедшей 12 июля, на своей страничке в Инстаграм рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, комплекс, проект которого получил одобрение Владимира Путина, расположится в микрорайоне Новокольцовский.

«Сегодня в Москве встречались с министром спорта РФ Павлом Анатольевичем Колобковым. Я, во-первых, поблагодарил его за поддержу, благодаря которой Екатеринбург смог получить право проведения Универсиады-2023. Во-вторых, рассказал о последних решениях, связанных с подготовкой к мероприятию, в том числе о строительстве Деревни Универсиады в районе Новокольцовский. Эти решения одобрены главой государства», - написал он.

В ходе встречи министр спорта и губернатор обсудили вопросы финансовой помощи из федерального бюджета. Всё дело в том, что строительство части объектов планировалось и ранее, независимо от Универсиады, а часть придётся строить непосредственно к соревнованиям, именно на их возведение и требуется помощь из федерального бюджета.

«К Универсиаде мы должны построить множество объектов. Некоторые из них в любом случае были запланированы, другие возводятся непосредственно к соревнованиям. Для строительства последних нам потребуется помощь из федерального бюджета. Об этом мы тоже поговорили с Павлом Анатольевичем», – подвёл итог встречи с Колобковым губернатор.

В выборе площадки для проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге поставлена точка

Напомним, проект Деревни Универсиады в Новокольцовском президенту РФ Владимиру Путину во время его последнего визита в Екатеринбург презентовали Евгений Куйвашев и председатель совета директоров Группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Предполагается, что в новом микрорайоне, который расположится за МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», разместятся Дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, другие спортивные объекты. Кроме того, там появится комплекс общежитий, медицинский сектор, обустроенные рекреационные и прогулочные пространства.

Транспортную доступность планируется обеспечить с помощью строительства ветки скоростного трамвая.

По окончании Универсиады комплекс зданий и сооружений займёт Уральский федеральный университет, что позволит решить ещё одну не менее важную задачу, речь о которой идёт уже давно – объединение мощностей вуза в единый комплекс.

Напомним, что ранее Деревню Всемирных студенческих игр планировали разместить в другом месте - в микрорайоне ВИЗ-Правобережный, проект застройки которого разработала «Группа ЛСР». Однако в пользу Новокольцовского сыграла обеспеченность территории коммуникациями, кроме того, близость выставочного центра позволит провести часть соревнований Универсиады-2023 на его площадях, что также сыграло роль в выборе места для строительства.

© «Вечерние Ведомости»

 


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