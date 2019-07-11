В Свердловской области разыскивается пропавший мужчина

13:39 | 13.07.2019

Фото: МО МВД России "Каменск-Уральский"

МО МВД России «Каменск-Уральский» разыскивает утратившего связь с родственниками Титова Павла Алексеевича.



Рост мужчины 170 см, у него худощавое телосложение и тёмно-русые волосы. На плече у Павла татуировка с надписью «Не учи меня жить». Когда родственники в последний раз видели Титова, он был одет в чёрные куртку, шапку, джинсы и берцы.