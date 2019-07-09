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20:06 | 12.07.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

Полиция разыскивает свердловчанина, укравшего у почтальона более полмиллиона рублей


В Свердловской области разыскивается грабитель, укравший деньги в размере более полмиллиона, предназначенные для выплаты пенсий, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Уточняется, что преступление было совершено вчера, 11 июля в Красноуральске на улице Устинова. Сообщение о грабеже поступило от местного отделения "Почты России". Всего злоумышленник похитил 591 591 рубль.

«Неустановленный пока злоумышленник неожиданно подбежал, вырвал у женщины 1972 года рождения котомку с купюрами и быстро ретировался через дворы, там его поджидал легковой автомобиль. По факту ограбления полиция возбудила и расследует уголовное дело. Хочу успокоить граждан, без выплат пенсионеры не останутся. Положенные суммы им предоставят в ближайшее время. Органы внутренних дел предпринимают необходимые меры, чтобы ограбление почтальона не осталось безнаказанным. Составлен фотопортрет предполагаемого бандита, отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям», - рассказал полковник Горелых.

Как установили сыщики, у нападавшего спортивное телосложение, на вид ему 25-30 лет, глаза узкие, карие, высокого роста 176-180 см., был одет в черно-серую спортивную одежду с капюшоном, надетым на голову поверх бейсболки. Один из свидетелей отметил щетину на узком лице, второй утверждал, что была борода. Оба свидетеля подчеркнули его психофизиологическое состояние: нервный, быстрый, резкий.

Сотрудники МВД просят всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом сообщать по телефону: 8(34343) 2-22-84 или 8(343) 358-71-61

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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