Полиция разыскивает свердловчанина, укравшего у почтальона более полмиллиона рублей

20:06 | 12.07.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых



В Свердловской области разыскивается грабитель, укравший деньги в размере более полмиллиона, предназначенные для выплаты пенсий, об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Уточняется, что преступление было совершено вчера, 11 июля в Красноуральске на улице Устинова. Сообщение о грабеже поступило от местного отделения "Почты России". Всего злоумышленник похитил 591 591 рубль.



«Неустановленный пока злоумышленник неожиданно подбежал, вырвал у женщины 1972 года рождения котомку с купюрами и быстро ретировался через дворы, там его поджидал легковой автомобиль. По факту ограбления полиция возбудила и расследует уголовное дело. Хочу успокоить граждан, без выплат пенсионеры не останутся. Положенные суммы им предоставят в ближайшее время. Органы внутренних дел предпринимают необходимые меры, чтобы ограбление почтальона не осталось безнаказанным. Составлен фотопортрет предполагаемого бандита, отрабатываются лица из числа ранее судимых и склонных к такого рода преступлениям», - рассказал полковник Горелых.



Как установили сыщики, у нападавшего спортивное телосложение, на вид ему 25-30 лет, глаза узкие, карие, высокого роста 176-180 см., был одет в черно-серую спортивную одежду с капюшоном, надетым на голову поверх бейсболки. Один из свидетелей отметил щетину на узком лице, второй утверждал, что была борода. Оба свидетеля подчеркнули его психофизиологическое состояние: нервный, быстрый, резкий.



Сотрудники МВД просят всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемом сообщать по телефону: 8(34343) 2-22-84 или 8(343) 358-71-61