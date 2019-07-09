В Реже полицейские задержали молодых людей, избивших и ограбивших свердловчанку

18:37 | 12.07.2019

Фото: ОМВД России по Режевскому району

Полицейские Режа задержали двух жителей города, ограбивших женщину. Как сообщили в ОМВД России по Режевскому району, молодые люди избили её, а затем сняли с неё золотые украшения.



Инцидент произошёл на территории старого «Механического завода». Полицейские задержали мужчину и несовершеннолетнего подростка 2004 года рождения.



В их отношении возбудили уголовное дело по пунктам а, г части 2 статьи 161 УК РФ. На данный момент подросток находится под присмотром родителей, а совершеннолетний гражданин под стражей.