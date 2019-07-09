Новости дня
18:37 | 12.07.2019
Фото: ОМВД России по Режевскому району
В Реже полицейские задержали молодых людей, избивших и ограбивших свердловчанку
Инцидент произошёл на территории старого «Механического завода». Полицейские задержали мужчину и несовершеннолетнего подростка 2004 года рождения.
В их отношении возбудили уголовное дело по пунктам а, г части 2 статьи 161 УК РФ. На данный момент подросток находится под присмотром родителей, а совершеннолетний гражданин под стражей.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:53 | 12.07.2019
Под Екатеринбургом прошёл фестиваль загородных лагерей
20:34 | 12.07.2019
В Ревде у свердловчанки во время прогулки с внуком украли сумку
20:06 | 12.07.2019
Полиция разыскивает свердловчанина, укравшего у почтальона более полмиллиона рублей
19:58 | 12.07.2019
Участковых проверят на детекторе лжи: в СК назначили новую проверку информации об избиении инвалида екатеринбуржскими полицейскими
19:39 | 12.07.2019
В Екатеринбурге оперативники УФСБ и УСБ при получении взятки задержали сотрудника ГИБДД
19:25 | 12.07.2019
Из бюджета Екатеринбурга 30 некоммерческих организаций получат субсидии
19:00 | 12.07.2019
МЧС в связи с наступлением жары просит соблюдать осторожность
18:33 | 12.07.2019
Губернатор Прикамья: «Важно жестко соблюдать сроки строительства нового моста через Чусовую»
18:19 | 12.07.2019
В Пермской торгово-промышленной палате обсудили проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
18:12 | 12.07.2019
Полицейские задержали наркокурьера, распространявшего запрещённые вещества в Нижнем Тагиле через интернет-магазин
18:08 | 12.07.2019
В Прикамье аннулированы квалификационные аттестаты трех должностных лиц управляющих компаний
18:03 | 12.07.2019
Пермский зоопарк вновь открыт для посещения
17:59 | 12.07.2019
На совещании в Екатеринбурге замгенпрокурора РФ Гулягин отчитал свердловских мэров
17:55 | 12.07.2019
В Прикамье работают уже 17 гериатрических кабинетов
17:46 | 12.07.2019
В администрации Екатеринбурга новый «поверенный» по выборам и общественным организациям
17:40 | 12.07.2019
В Екатеринбурге откроется движение по улице Гражданской
17:21 | 12.07.2019
В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке загорелся заброшенный дом
16:39 | 12.07.2019
В Екатеринбурге дан старт музыкальному фестивалю «Безумные дни»
16:25 | 12.07.2019
Через месяц в Екатеринбурге стартует марафон «Европа-Азия»
16:01 | 12.07.2019
В Екатеринбурге идут обыски у участников протестов в защиту сквера
15:41 | 12.07.2019
В Екатеринбурге не будет курсировать троллейбус №4
15:34 | 12.07.2019
В Тавде оперативники УЭБиПК при содействии бойцов ОМОН изъяли около 10 тысяч бутылок с фальсифицированным спиртным
15:10 | 12.07.2019
В Екатеринбурге молодеет преподавательский состав и появляется больше учителей-мужчин
14:47 | 12.07.2019
Ночью 12 июля автоматика отключила 4-ый энергоблок Белоярской АЭС
14:46 | 12.07.2019
В пермском кванториуме «Фотоника» запустили проект «ТехноДЕДство»
13:43 | 12.07.2019
В Свердловской области появились первые «умные остановки» МегаФона