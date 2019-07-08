В Тавде оперативники УЭБиПК при содействии бойцов ОМОН изъяли около 10 тысяч бутылок с фальсифицированным спиртным

Свердловские силовики выявили канал сбыта фальсифицированной алкогольной продукции в Тавдинском городском округе. Накануне, 11 июля, в Тавде по разным адресам прошли обыски, в ходе которых изъято около 10 тысяч бутылок с коньяком, виски, водкой с признаками подделки акцизных марок.Как стало известно veved.ru, в оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области, представители ОРЧ УСБ регионального полицейского главка и Управления по вопросам миграции. Силовое сопровождение оказывали бойцы ОМОН Росгвардии.Обыски прошли в частном доме на улице Куйбышева, в соседнем кафе, а также в производственных помещениях в микрорайоне Лесозавод.Организовали незаконный канал сбыта, по предварительной информации, граждане Азербайджана. Продукция реализовывалась как в соседних городах, так и в Тюменской области.