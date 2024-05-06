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Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева опекунша призналась в истязаниях
Фото: Вечерние ведомости
Родной отец шестилетнего Далера Худжановиддин Бобиев сообщил, что опекунша его сына, обвиняемая в убийстве ребёнка, призналась в истязаниях. Об этом он рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде».
Адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова подтвердила, что опекунша частично признала вину в истязаниях, но отметила, что экс-опекунша не признала, что связывала мальчика и ставила его в подвал.
Худжановиддин Бобиев также рассказал, что повторная экспертиза, которая должна установить причину смерти ребёнка, ещё не готова, поэтому дело передадут в суд, скорее всего, только через несколько месяцев.
Напомним, Наумовой вменяется три статьи УК: убийство малолетнего, истязания, а также мошенничество с выплатами. Недавно стало известно, что обвинения в истязаниях предъявили и мужу Наумовой Александру – причём, его дело уже передано в суд.
«Я читал материалы уголовного дела и плакал – она била его, заставляла приседать по 4-5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила. Я попросил её заканчивать этот цирк»,
– сказал отец погибшего мальчика изданию.
Адвокат Вероники Наумовой Елена Хорова подтвердила, что опекунша частично признала вину в истязаниях, но отметила, что экс-опекунша не признала, что связывала мальчика и ставила его в подвал.
Худжановиддин Бобиев также рассказал, что повторная экспертиза, которая должна установить причину смерти ребёнка, ещё не готова, поэтому дело передадут в суд, скорее всего, только через несколько месяцев.
Напомним, Наумовой вменяется три статьи УК: убийство малолетнего, истязания, а также мошенничество с выплатами. Недавно стало известно, что обвинения в истязаниях предъявили и мужу Наумовой Александру – причём, его дело уже передано в суд.
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