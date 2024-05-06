Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева опекунша призналась в истязаниях

– сказал отец погибшего мальчика изданию.

«Я читал материалы уголовного дела и плакал – она била его, заставляла приседать по 4-5 часов. Предварительная причина смерти? Избили его. У нас была с ней очная ставка. Она даже не извинилась, ничего не объяснила. Я попросил её заканчивать этот цирк»,