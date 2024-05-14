Более 17 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За неделю у 17,1 тысячи жителей Свердловской области подтвердилось ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 2,8% и выше среднемноголетнего уровня на 31,4%. Больше половины заболевших (56,8%) – дети.Выше среднеобластного уровень заболевания сейчас в ЗАТО Свободном и Арамиле. В Екатеринбурге за прошедшую неделю зарегистрировано 9,1 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Среди возбудителей по-прежнему доминирует риновирус, отмечают специалисты регионально управления Роспотредназдора, приводящие статистику по заболеваемости с 6 по 12 мая.Для снижения риска заболевания ОРВИ врачи рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, не трогать лицо, носить маски в местах массового скопления людей, не пренебрегать дезинфекцией гаджетов и вести здоровый образ жизни.