Свердловский суд запретил выдворять семью Морозовых из России

– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.

«Материалы дела ещё рассматриваются. Рассмотрены два из трёх. Сейчас идёт судебное заседание по третьему. В отношении Ирины Морозовой и в отношении её дочери были отменены постановления Верх-Исетского районного суда в части наказание в виде выдворения. В остальном оставлено в силу. Выдворению они не подлежат. Подлежат освобождению из центра временного содержания иностранных граждан»,