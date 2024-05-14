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Свердловский суд запретил выдворять семью Морозовых из России
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сейчас в Свердловском областном суде решается судьба семьи Морозовых, состоящая из матери Ирины и двух взрослых детей, которые столкнулись с проблемами в связи с миграционными законами из-за опоздания с прохождением дактилоскопии.
Суд уже запретил выдворять из страны Ирину Морозову и её дочь Карину. Теперь осталось рассмотрение дела брата Никиты, но, вероятнее всего, его тоже запретят депортировать.
Напомним, что Морозовы приехали в Екатеринбург в 2017 году, продав свое имущество на родине, в Казахстане, и взяв ипотеку в России. Семья жила спокойно до 2024 года, пока не начала делать карту мигранта для ВНЖ. Несмотря на готовность пройти дактилоскопию и оплатить штраф, Верх-Исетский районный суд принял решение о выдворении за пределы страны.
Суд уже запретил выдворять из страны Ирину Морозову и её дочь Карину. Теперь осталось рассмотрение дела брата Никиты, но, вероятнее всего, его тоже запретят депортировать.
«Материалы дела ещё рассматриваются. Рассмотрены два из трёх. Сейчас идёт судебное заседание по третьему. В отношении Ирины Морозовой и в отношении её дочери были отменены постановления Верх-Исетского районного суда в части наказание в виде выдворения. В остальном оставлено в силу. Выдворению они не подлежат. Подлежат освобождению из центра временного содержания иностранных граждан»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областного суда.
Напомним, что Морозовы приехали в Екатеринбург в 2017 году, продав свое имущество на родине, в Казахстане, и взяв ипотеку в России. Семья жила спокойно до 2024 года, пока не начала делать карту мигранта для ВНЖ. Несмотря на готовность пройти дактилоскопию и оплатить штраф, Верх-Исетский районный суд принял решение о выдворении за пределы страны.
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