Одну из улиц Екатеринбурга предложено защитить от автохамов вазонами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга заметили, что несознательные автолюбители повадились парковаться на тротуаре улицы Карла Либкнехта. Обращение по данному поводу к чиновникам не помогло. И тогда было придумано решение, убивающее несколько зайцев.Активные горожане предлагают установить вазоны на улице Карла Либкнехта. Это бы украсило улицу и, одновременно, спасло бы пешеходную часть от автохамов. Идея пока не оформлена в качестве официального обращения в отдел благоустройства администрации Екатеринбурга, но обсуждается в соцсетях. В частности, там предлагается всем, кому идея кажется здравой, самим обращаться к «благоустроителям» с таким предложением через приложение «Решаем вместе» от «Госуслуг».Конечно, улица Карла Либкнехта — не единственная в городе, страдающая от припаркованных не к месту машин. Но тут стихийные автопарковки воспринимаются пешеходами наиболее болезненно. «Они перекрывают проход, блокируют пандус, мешают подойти к остановке», — поясняет автор идеи «защитных» вазонов.