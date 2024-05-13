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В Свердловской области расширили список льготников социальной газификации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области расширили список льготников по программе социальной газификации. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.
Теперь получить субсидию на газификацию от 100 до 250 тысяч рублей могут:
– малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане;
– неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы);
– граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности;
– работники областных и муниципальных бюджетных организаций;
– ветераны и участники Великой Отечественной войны, и члены их семей;
– многодетные семьи;
– ветераны, инвалиды и участники боевых действий, а также члены семьи участников боевых действий.
За три года действия программы по социальной газификации на проведение газовых сетей в Свердловской области было направлено более 11,86 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе было построено более 1859 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, что сделало возможным подключение 79626 частных жилых домов.
Подать заявку на заключение договора можно дистанционно - через сайт единого портала единого оператора СОЦГАЗ.РФ или на портале Госуслуг.
Теперь получить субсидию на газификацию от 100 до 250 тысяч рублей могут:
– малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане;
– неработающие мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет (а также их вдовы или вдовцы);
– граждане, которым установлена досрочная пенсия, в том числе по инвалидности;
– работники областных и муниципальных бюджетных организаций;
– ветераны и участники Великой Отечественной войны, и члены их семей;
– многодетные семьи;
– ветераны, инвалиды и участники боевых действий, а также члены семьи участников боевых действий.
За три года действия программы по социальной газификации на проведение газовых сетей в Свердловской области было направлено более 11,86 миллиардов рублей. На эти деньги в регионе было построено более 1859 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления, что сделало возможным подключение 79626 частных жилых домов.
Подать заявку на заключение договора можно дистанционно - через сайт единого портала единого оператора СОЦГАЗ.РФ или на портале Госуслуг.
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