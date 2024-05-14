Избивавшему беременную жену жителю Сухого Лога придётся отвечать перед судом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сухом Логу будут судить 22-летнего местного жителя, который избивал свою беременную жену и угрожал ей убийством. Сухоложская городская прокуратура уже утвердила обвинение и направила уголовное дело в суд.По версии следствия, на протяжении трёх месяцев, с января по март 2024 года, обвиняемый систематический избивал жену, зная, что она носит ребёнка. Также однажды он грозился убить её, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Известно, что в ходе расследования молодой человек полностью признал свою вину.