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Избивавшему беременную жену жителю Сухого Лога придётся отвечать перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Сухом Логу будут судить 22-летнего местного жителя, который избивал свою беременную жену и угрожал ей убийством. Сухоложская городская прокуратура уже утвердила обвинение и направила уголовное дело в суд.
По версии следствия, на протяжении трёх месяцев, с января по март 2024 года, обвиняемый систематический избивал жену, зная, что она носит ребёнка. Также однажды он грозился убить её, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Известно, что в ходе расследования молодой человек полностью признал свою вину.
По версии следствия, на протяжении трёх месяцев, с января по март 2024 года, обвиняемый систематический избивал жену, зная, что она носит ребёнка. Также однажды он грозился убить её, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Известно, что в ходе расследования молодой человек полностью признал свою вину.
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