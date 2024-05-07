«Добровольцы Донбасса» встретились с ребятами из воспитательного центра в Бершети

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят».Эти строки возникают в голове при первом посещении библиотеки Воспитательного центра ПАПТ филиала с. Бершеть, где на самом видном месте стоят фотографии семи выпускников, героически погибших в ходе боевых действий СВО.14 мая совместно с Натальей Морозовой, куратором проекта «Подари свой час для Победы», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, представители Пермского фонда «Добровольцы Донбасса» посетили техникум, находящийся в получасе езды от Перми.Замечательный педагог и организатор Алёна Стрельченко вручила гостям белые шевроны с георгиевской лентой для бойцов на передовой и письма для бойцов, после чего пригласила их в актовый зал, где собрались студенты и сотрудники. Здесь прошла лекция о патриотическом воспитании, о вкладе каждого гражданина страны в дело победы. Представители фонда увидели, как в свободное время самые обычные люди плетут маскировочные сети, делают своими руками окопные свечи и сухой душ.В конце мероприятия гости - участники СВО рассказали ребятам о бытовых условиях на передовой, о современных методах ведения войны, о необходимости быть бдительными, где бы ни находился каждый из нас. Студенты задавали серьезные вопросы и требовали на них не менее серьезных ответов.