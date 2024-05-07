В Екатеринбурге до середины июня закроют улицу Ильича





– сказали в городской администрации. «Движение автомобильного транспорта на обоих этапах будет организовано по улицам Восстания – Индустрии – Избирателей – Ильича»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге до середины июня будет закрыто движение по улице Ильича. Это необходимо для строительства дождевой канализации, сообщили в мэрии.Ограничения будут действовать в два этапа. Во время первого работы будут с 20 по 31 мая вестись на перекрестке улиц Ильича — Восстания. Из-за этого изменится схема движения автобусов №№ 30, 33, 41, 053, 73.На втором этапе ограничения будут действовать с 1 по 15 июня на пересечении улицы Ильича с проездом к дому № 5 на улице Восстания. В этот период автобус № 41 «Заречный – Промышленный проезд» будет следовать по проспекту Космонавтов – улице Победы, а маршрут № 30 – временно отменен.