Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до середины июня закроют улицу Ильича
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до середины июня будет закрыто движение по улице Ильича. Это необходимо для строительства дождевой канализации, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать в два этапа. Во время первого работы будут с 20 по 31 мая вестись на перекрестке улиц Ильича — Восстания. Из-за этого изменится схема движения автобусов №№ 30, 33, 41, 053, 73.
На втором этапе ограничения будут действовать с 1 по 15 июня на пересечении улицы Ильича с проездом к дому № 5 на улице Восстания. В этот период автобус № 41 «Заречный – Промышленный проезд» будет следовать по проспекту Космонавтов – улице Победы, а маршрут № 30 – временно отменен.
Ограничения будут действовать в два этапа. Во время первого работы будут с 20 по 31 мая вестись на перекрестке улиц Ильича — Восстания. Из-за этого изменится схема движения автобусов №№ 30, 33, 41, 053, 73.
На втором этапе ограничения будут действовать с 1 по 15 июня на пересечении улицы Ильича с проездом к дому № 5 на улице Восстания. В этот период автобус № 41 «Заречный – Промышленный проезд» будет следовать по проспекту Космонавтов – улице Победы, а маршрут № 30 – временно отменен.
«Движение автомобильного транспорта на обоих этапах будет организовано по улицам Восстания – Индустрии – Избирателей – Ильича»,
– сказали в городской администрации.
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