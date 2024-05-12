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В Екатеринбурге стартовал финансовый форум «Финмаркет – 2024»
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стартовал финансовый форум «Финмаркет – 2024», организованный Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, региональным правительством и администрацией города в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Форум продлится всего два дня: 15 и 16 мая. Первый день форума пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо Бульвар, 2), а второй в креативном кластере «ДОМНА» (ул. Вайнера 16).
На форуме будут выступать аналитики, финансисты, бизнесмены, представители власти и банковского сообщества, эксперты по лидерству и футурологи. В числе экспертов – более 10 федеральных спикеров. Среди хэдлайнеров встречи представитель гордумы, зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель «Института проблем глобализации», замглавред по экономике телеканала «Вести», ведущий программы «Геоэкономика» на канале «Россия 24»; президент Ассоциации спикеров СНГ, автор 11 книг по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту и другие.
Попасть на «Финмаркет – 2024» можно бесплатно. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Форум продлится всего два дня: 15 и 16 мая. Первый день форума пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Экспо Бульвар, 2), а второй в креативном кластере «ДОМНА» (ул. Вайнера 16).
На форуме будут выступать аналитики, финансисты, бизнесмены, представители власти и банковского сообщества, эксперты по лидерству и футурологи. В числе экспертов – более 10 федеральных спикеров. Среди хэдлайнеров встречи представитель гордумы, зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель «Института проблем глобализации», замглавред по экономике телеканала «Вести», ведущий программы «Геоэкономика» на канале «Россия 24»; президент Ассоциации спикеров СНГ, автор 11 книг по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту и другие.
Попасть на «Финмаркет – 2024» можно бесплатно. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия.
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