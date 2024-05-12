Возрастное ограничение 18+

Травмой руки отделалась попавшая под поезд пожилая свердловчанка

20.59 Вторник, 14 мая 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Травма руки была получена пожилой женщиной накануне вечером. Это можно считать везением, если учесть, что пострадавшая попала под поезд.

Инцидент произошёл вечером 13 мая на участке железной дороги между станциями Источник и Красный Железняк. Примерно в половине седьмого вечера на перегоне указанных станций местная жительница оказалась на пути следования пригородного поезда, следовавшего маршрутом «Серов-Карпинск».

С места происшествия «Скорая помощь» увезла пострадавшую в Краснотурьинскую городскую больницу. Насколько серьёзно повреждена рука женщины не сообщается. Серовская транспортная прокуратура инициировала проверку данного случая.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»
12 мая 2024
Непогода больше часа не давала «Орлану» покинуть станцию Полевскую
06 мая 2024
В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ДТП пострадали люди
10 мая 2024
Екатеринбургский школьник оказался в больнице после ДТП
13 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Как Екатеринбург завоевал право на получение 200 миллионов из федерального бюджета, но в итоге лишился их

В результате благоустройство главного парка Академа оказалось в подвешенном состоянии — как по времени, так и по финансам
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:59 Травмой руки отделалась попавшая под поезд пожилая свердловчанка
20:39 В Верхней Салде погиб мотоциклист
19:56 Одну из улиц Екатеринбурга предложено защитить от автохамов вазонами
19:37 По факту гибели человека на качканарском карьере возбуждено уголовное дело
19:04 Почти на 10 лет «строгача» отправил суд Нижнего Тагила пожилого убийцу
18:27 Нарушительница ДТП в Екатеринбурге получила переломы
16:46 Прославившийся после «голой вечеринки» екатеринбургский рэпер Vacío уехал из России перед призывом в армию
16:37 Жители Свердловской области вошли в тройку лидеров по страхованию от укусов клещей
16:20 Мужчин отправили на 3 года в колонию за хищение леса в Свердловской области
16:04 В рамках благотворительного проекта более 200 домашних животных были стерилизованы в Екатеринбурге
15:55 В майские праздники екатеринбургский аэропорт обслужил около 330 тысяч человек
15:41 В Екатеринбурге обновился план акарицидной обработки для защиты от клещей
15:31 В Екатеринбурге начнут отключать отопление с 16 мая
15:06 С начала сезона с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 8 человек в Свердловской области
15:02 К резиденции губернатора вновь вышли с пикетом против строительства мусорного полигона под Сысертью
14:44 В Качканаре в карьер упала машина, рабочий погиб на месте
14:30 Уральская клиника стала первой в России, подтвердившей качество и безопасность работы сразу по пяти направлениям
14:04 Из туалета в кинотеатр: в Екатеринбурге бывший санузел рядом с резиденцией губернатора преобразился
12:35 В Екатеринбурге в Родительский день появились дополнительные автобусные маршруты
12:18 В Екатеринбурге прошли товарищеские матчи между командами Свердловской области и ОАЭ по волейболу сидя и баскетболу на колясках
11:54 В Сухом Логу техникум был оштрафован на 50 тысяч рублей после драки между 16-летними студентами
11:34 В Екатеринбурге семью депортируют после небольшого опоздания с прохождением дактилоскопии
10:24 Работник вагона-ресторана похитил более 2 миллионов рублей у пассажира
10:07 Екатеринбургский фестиваль «ЧО» рассказал о программе пятого сезона
09:33 На месте старинного екатеринбургского дома, снесенного в День города, огородили стройплощадку
09:23 Заречный микрорайон Екатеринбурга оставят без трамвайного движения в ближайшие выходные
Все новости Свердловской области
17:22 В Казахстане экс-министр приговорен к 24 годам за убийство жены
16:36 Лилия Чанышева написала прошение о помиловании, сообщил адвокат
15:11 Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян
14:03 Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
13:26 Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах за две минуты
12:19 В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов
11:32 Гладков: в Белгороде из-под завалов жилого дома извлекли тела 15 человек
17:22 Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
16:45 В Канаде более 400 сотрудников шоколадной фабрики провели забастовку
15:58 Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
12:21 Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
18:23 В Москве за пост с символикой ЛГБТ* арестовали члена молодежного парламента при Госдуме
17:12 Волна студенческих протестов охватила университеты США
16:45 «Репортеры без границ» заявили, что во всем мире власти угрожают свободе прессы
18:19 В Киргизии грузовик с мороженым на массовом мероприятии сбил 29 детей
17:33 Посольство США: закон об иноагентах выводит Грузию на «опасную дорогу»
Все новости России и мира
20:59 Травмой руки отделалась попавшая под поезд пожилая свердловчанка
20:39 В Верхней Салде погиб мотоциклист
19:56 Одну из улиц Екатеринбурга предложено защитить от автохамов вазонами
19:37 По факту гибели человека на качканарском карьере возбуждено уголовное дело
19:04 Почти на 10 лет «строгача» отправил суд Нижнего Тагила пожилого убийцу
18:27 Нарушительница ДТП в Екатеринбурге получила переломы
16:46 Прославившийся после «голой вечеринки» екатеринбургский рэпер Vacío уехал из России перед призывом в армию
16:37 Жители Свердловской области вошли в тройку лидеров по страхованию от укусов клещей
16:20 Мужчин отправили на 3 года в колонию за хищение леса в Свердловской области
16:04 В рамках благотворительного проекта более 200 домашних животных были стерилизованы в Екатеринбурге
15:55 В майские праздники екатеринбургский аэропорт обслужил около 330 тысяч человек
15:52 Маленьким пациентам краевой больницы вручили пасхальные подарки от главы Пермской митрополии
15:41 В Екатеринбурге обновился план акарицидной обработки для защиты от клещей
15:33 В Перми пройдет предпремьерный показ нового детского игрового фильма «Фабрика компьютерных приключений»
15:31 В Екатеринбурге начнут отключать отопление с 16 мая
15:06 С начала сезона с подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 8 человек в Свердловской области
15:02 К резиденции губернатора вновь вышли с пикетом против строительства мусорного полигона под Сысертью
15:00 Сын пермского бизнесмена планирует построить мечеть в Верхней Курье
14:44 В Качканаре в карьер упала машина, рабочий погиб на месте
14:30 Уральская клиника стала первой в России, подтвердившей качество и безопасность работы сразу по пяти направлениям
14:04 Из туалета в кинотеатр: в Екатеринбурге бывший санузел рядом с резиденцией губернатора преобразился
12:35 В Екатеринбурге в Родительский день появились дополнительные автобусные маршруты
12:18 В Екатеринбурге прошли товарищеские матчи между командами Свердловской области и ОАЭ по волейболу сидя и баскетболу на колясках
11:54 В Сухом Логу техникум был оштрафован на 50 тысяч рублей после драки между 16-летними студентами
11:34 В Екатеринбурге семью депортируют после небольшого опоздания с прохождением дактилоскопии
10:24 Работник вагона-ресторана похитил более 2 миллионов рублей у пассажира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK