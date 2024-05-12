Травмой руки отделалась попавшая под поезд пожилая свердловчанка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Травма руки была получена пожилой женщиной накануне вечером. Это можно считать везением, если учесть, что пострадавшая попала под поезд.Инцидент произошёл вечером 13 мая на участке железной дороги между станциями Источник и Красный Железняк. Примерно в половине седьмого вечера на перегоне указанных станций местная жительница оказалась на пути следования пригородного поезда, следовавшего маршрутом «Серов-Карпинск».С места происшествия «Скорая помощь» увезла пострадавшую в Краснотурьинскую городскую больницу. Насколько серьёзно повреждена рука женщины не сообщается. Серовская транспортная прокуратура инициировала проверку данного случая.