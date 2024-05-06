Три человека погибли в горящей квартире в Новоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пожар в Новоуральске унёс жизни трёх человек в Новоуральске. Это произошло сегодня, 15 мая, в первой половине дня.Сообщение о пожаре в одном из жилых домов Новоуральска поступило в пожарную часть примерно без пятнадцати одиннадцать. А когда пожарные прибыла на улицу Фурманова и приступили к исполнению своих обязанностей, они обнаружили в горящей и сильно задымленной квартире трёх бездыханных людей, не подающих признаков жизни. Ещё один человек был жив и его передали в руки медиков.Как выяснилось, погибшие распивали спиртные напитки. Это хозяин квартиры 1952 года рождения и две его гости помоложе, женщины 1990 и 1991 годов рождения. Про них сообщается, что они нигде не работали, но и криминальных дел за ними не числится. Вот в самом происшествии поначалу заподозрили криминал, но при визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Следственный отдел по ЗАТО город Новоуральск СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам). Предварительная версия следствия — пожар возник из-за неосторожности, проявленной при курении.